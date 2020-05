Perchezitii in Arges, la suspecti de trafic de droguri: E vizat si un angajat de la inchisoare

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis marti, descinderile, la care au participat politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO), au avut loc in municipiul Pitesti, in orasul Mioveni si in comuna Bascov. Sunt vizate doua grupari infractionale specializate in savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, in forma continuata."In cauza s-a retinut faptul ca suspectii, persoane cunoscute cu activitate infractionala privind traficul de droguri si produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, de-a lungul timpului, au livrat asemenea substante potentialilor clienti fie pentru consum propriu, fie pentru comercializare catre alti clienti.In urma cercetarilor efectuate in cauza, a rezultat faptul ca, din ianuarie 2020 si pana in prezent, membrii uneia dintre grupari, formata din 8 persoane, ar fi comercializat droguri de risc si substante cu efect psihoactiv, pe raza municipiului Pitesti, in diverse licee si alte medii frecventate de tineri, dar si catre alti traficanti, in vederea comercializarii", se arata in comunicat.Conform sursei citate, in cea de-a doua cauza este vizat un angajat al Penitenciarului Mioveni."Avand ca distribuitor principal suspectii mai sus mentionati, cu timpul s-a gandit sa profite de functia pe care o detine si sa introduca droguri si/sau etnobotanice in penitenciar, pentru a le comercializa detinutilor sau colegilor de serviciu, obtinand astfel un beneficiu material din diferenta pretului de vanzare si cel de achizitie, fiind cunoscut faptul ca, in majoritatea cazurilor, procurarea de droguri in cadrul penitenciarului se realizeaza la preturi mult mai mari fata de o tranzactie similara de droguri in afara penitenciarului, suspectul precizand ca el achizitioneaza droguri cu pretul 50 lei/gram, dar le vinde cu suma de 100 lei/gram", precizeaza DIICOT.In urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe telefoane mobile si cartele SIM, doua laptopuri, ustensile susceptibile a fi folosite la prelucrarea substantelor cu efect psihoactiv, aproximativ 11.000 de lei, 15 de grame de substanta de culoare alba susceptibila a fi drog de mare risc, aproximativ 50 de grame de substante susceptibile a fi cannabinoizi sintetici si 200 de grame de fragmente vegetale.Potrivit unui comunicat al BCCO Pitesti, in cele doua cauze sunt vizati in total 15 suspecti. Dupa finalizarea perchezitiilor, 36 de persoane vor fi conduse la audieri.