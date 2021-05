De ce este Romania poarta de intrare a drogurilor spre Europa de Vest. Povestea istoricei capturi de heroina din portul Constanta

Cum a fost posibil transportul de heroina din Iran in Romania

Ruta Iran-Romania

Cea mai mare captura de hasis si captagon, in Portul Constanta

Motociclisti din gruparea Hells Angels, arestati la Bucuresti in timp ce negociau un asasinat la comanda si transporturi uriase de cocaina

Cum a ajuns Romania tara de tranzit pentru drogurile de mare risc

Este o captura istorica, insa a doua cea mai mare din ultimii ani. Drogurile nu erau insa destinate pietei de consum din Romania, tara noastra fiind, de fapt, una de tranzit pentru stupefiantele care ajung in vestul Europei.Politistii de la combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT , impreuna cu sprijinul reprezentantilor DEA de la Ambasada SUA in Romania, Europol si Eurojust, au descoperit cantitatea uriasa de heroina in Portul Constanta.Drogurile erau disimulate in containere cu materiale de constructii care au circulat pe ruta Iran-Romania, avand ca destinatie finala tari din vestul Europei.Actiunea a fost initiata inca de anul trecut, potrivit comisarului-sef de politie Adrian Lambrino, director DCCO-IGPR. In urma analizei de laborator a reiesit ca drogurile au o concentratie de peste 50% fapt ce implica o calitate superioara pentru acest tip de drog.Potrivit anchetatorilor, drogurile erau disimulate in containere cu materiale de constructii care au circulat pe ruta Iran-Romania, cu destinatia finala tari din vestul Europei.Parea un transport legal care ar fi trecut usor de controale. Placile de marmura ascundeau foarte bine heroina. Doar daca aveai informatia ca acolo se gaseau droguri , puteai sa le gasesti.Iar politistii aveau informatia, pentru ca cercetarile au inceput inca din luna iulie 2020.Liderul grupului infractional ar fi stabilit o infrastructura de transport si comert sofisticata si complexa, pentru a facilita transportul unor cantitati mari de droguri, de la unitatile de productie, la cele de distributie din Europa, scrie Adevarul El ar fi controlat un numar semnificativ de companii, depozite si camioane, in mai multe tari din UE si ar fi organizat un flux de mai multe tipuri de bunuri legale, pentru a ascunde traficul de droguri.Marfa legala ar fi fost folosita pentru a ascunde drogurile sau pentru a justifica deplasarea camioanelor intre facilitatile sale.Toate aceste actiuni au fost menite sa induca in eroare autoritatile si sa ingreuneze orice potentiala investigatie.Potrivit adjunctului Politiei Romane, Eduard Miritescu, la data de 10 mai 2021, s-a reusit efectuarea unei capturi istorice de heroina, in Romania, respectiv 1.452 de kilograme, in Portul Constanta, care ar fi fost transportate, pe ruta Iran-Romania, disimulate in doua containere cu materiale de constructie, cu destinatia finala vestul Europei.Valoarea drogurilor este de 45.000.000 de euro, fiind a doua cea mai mare captura de heroina din Uniunea Europeana, din ultimii ani.Pana in prezent au fost depistati noua membri ai gruparii infractionale organizate, printre care si liderul acesteia, urmand a fi luate masuri procesuale corespunzatoare."In ceea ce priveste aceasta captura istorica, as evidentia ca aceasta succede unei alte capturi provenite in urma unei actiuni impresionante si importante derulate pe parcursul anului 2020, in care a fost descoperita peste o tona si jumatate de hasis si peste 2 milioane de pastile de captagon cu o valoare de piata de aproximativ 80 de milioane de euro, tot in Portul Constanta", a explicat Eduard Miritescu.810 actiuni operative in cadrul liniei combaterii drogurilor in anul 2020, in urma carora au fost efectuate peste 2.000 de perchezitii domiciliare, fiind retinute aproximativ 1.000 de persoane si arestate preventiv 871.Au fost destructurate 35 de grupuri infractionale specializate pe linia traficului de droguri formate din aproape 300 de membri, fiind trimise in judecata aproape 1.000 de persoane.De asemenea, a fost indisponabilizata cantitatea de aproximativ doua tone si jumatate de droguri.La finalul lunii august a anului trecut, politistii si procurorii DIICOT au descoperit droguri in valoare de 60 de milioane de euro, in Portul ConstantaDrogurile erau ascunse in doua containere cu sapun organic, la bordul unei nave trimise din Portul Latakya, Siria si care ar fi tranzitat Turcia.In urma unui control desfasurat pe baza ordonantelor emise de procurorul de caz, in unul dintre cele doua containere au fost descoperite, disimulate, 1.480 de kilograme de hasis si 751 de kilograme de pastile de captagon (4.024.250 de pastile de captagon). Un transport urias de cocaina a fost oprit de politistii romani si procurorii DIICOT, in colaborare cu anchetatori din SUA. Operatiunea s-a numit Hells Angels. Ancheta a aratat ca, imediat dupa plasarea comenzii de catre liderul gruparii de motociclisti Hells Angels Noua Zeelanda, oamenii desemnati sa se ocupe de aceasta afacere au mers la Bucuresti.Drogurile, cocaina si metamfetamina, erau preparate in Statele Unite ale Americii. Erau apoi aduse in Romania, de unde erau transportate catre arhipelagul neozeelandez. O parte ramanea in Romania, de unde era distribuita inclusiv pe pietele din Europa de Vest.Liderul gruparii de motociclisti Hells Angels din Romania este acuzat ca ar face parte dintr-o grupare internationala de traficanti de droguri si ar fi negociat si uciderea a doi rivaliPortul Constanta ramane o alternativa de introducere a marilor cantitati de cocaina in Europa.Cocaina provenita din America de Sud este introdusa in Europa de gruparile transnationale folosind rute diversificate, metode de disimulare sofisticate, Romania reprezentand o alternativa viabila prin facilitatile oferite de porturile de la Marea Neagra, se arata in raportul DIICOT din 2019 . Dupa introducerea cocainei in Romania, aceasta urmeaza ruta balcanica spre Europa de Vest.Cetateni romani stabiliti in statele din America de Sud contribuie activ la crearea unor legaturi stabile ("capete de pod" ) pentru gruparile de trafic de droguri interesate de dezvoltarea unor alternative la rutele consacrate in traficarea cocainei.Acest aspect este valabil si pentru cetateni ai tarilor din America de Sud stabiliti in Romania. De asemenea, cetateni romani stabiliti in strainatate contribuie la crearea unor legaturi infractionale cu grupari implicate in traficul de cocaina.In ceea ce priveste traficul de heroina, un element de noutate este aparitia unei rute care porneste din tarile producatoare Afganistan si Iran pentru ca mai apoi sa tranziteze Armenia sau Azerbaidjan, avand ca destinatie intermediara Georgia. Din aceasta tara drogurile sunt transportate pe cale maritima catre porturi din Bulgaria si Ucraina, iar ulterior sunt dirijate catre tarile Europei de Vest, cu sau fara tranzitarea Republicii Moldova sau Romaniei, care se afla la intersectia a doua mari rute.