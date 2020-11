VIDEO/ FOTO Filati din aer cu drone si urmariti la sol de ofiteri sub acoperire. Cum au fost prinsi traficantii de droguri din gruparea Hells Angels

Cum au fost urmariti Hells Angels cu drona si deconspirati de ofiteri sub acoperire

Care era traseul drogurilor din Noua Zeelanda

Unde au fost gasiti membrii gruparii: "Nici nu s-au asteptat"

Liderul gruparii Hells Angels din Romania, prins cu banii de tranzactie asupra lui

Ce cumparau traficantii cu banii din cocaina

Rivalii gruparii Hells Angels, paziti acum de politie

Liderul Hells Angels din Bucuresti si doi neozeelandezi, arestati

Romania pare sa fie tot mai atractiva pentru retelele de crima organizata, insa nu mai este chiar atat de "sigura". Cu metode moderne si ofiteri sub acoperire, infractorii sunt prinsi si trimisi dupa gratii. Asa s-a intamplat si in cazul Hells Angels.O drona cu termoviziune a fost esentiala in ancheta de la Bucuresti. Astfel a fost surprins exact momentul in care traficantii stabileau ultimele detalii ale transportului de cocaina, impreuna cu liderul gruparii Hells Angels din Romania.Politia nu confirma ca are drone si nici nu precizeaza cu ce aparate s-a facut supravegherea traficantilor de cocaina, insa, inca de anul trecut IGPR s-ar fi pregatit sa achizitioneze drone.Se pare ca la 1 august 2019, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a lansat o licitatie prin intermediul careia isi cauta furnizori de drone. Potrivit documentatiei postate pe Sicap, IGPR intentiona sa cumpere, cu 900.000 de euro, cel mult trei sisteme de drone.Daca ar fi vorba despre acele drone, am sti ca un singur astfel aparat de zbor ar avea o greutate de aproximativ 15 kilograme si ar putea zbura aproximativ 3.000 de metri si, de asemenea, ar putea ramane in aer cel putin 50 de minute incontinuu.Conform solicitarii, dronele ce urmau sa fie cumparate ar fi trebuit sa fie dotate cu camere video cu termoviziune si camere care sa filmeze si in infrarosu (in intuneric - n.red.). Nu in ultimul rand, camerele dronelor ar trebui sa mareasca de pana la 30 de ori o imagine captata si sa transmita materialele video inregistrate HD de la 5 kilometri distanta.Jandarmeria si Politia de Frontiera au deja in dotare drone. Unele dintre aceste aparate de zbor sunt folosite pentru supravegherea populatiei din localitatile carantinate. De altfel, in luna aprilie, 16 locuitori ai comunei sucevene Patrauti, localitate aflata la acea data in carantina totala, au fost prinsi la o petrecere nocturna in aer liber. Oamenii au fost descoperiti la gratar cu ajutorul unei drone a MAI, dotata cu o camera de termoviziune. potrivit Monitorul de Suceava Tot in luna aprilie, autoritatile din Cluj supravegheau cetatenii cu dronele pentru a vedea daca respecta masurile anti-pandemie, conform Digi 24 Se pare ca traficantii din Hells Angels nu se asteptau sa fie filati din aer. Anchetatorii spun ca infractorii erau atat de siguri de ascunzatoarea lor, incat nu s-au gandit nici macar o clipa ca politia ar putea sa-i descopere chiar in momentul cheie al tranzactiei.Insa capturarea a fost posibila si pentru ca ofiteri sub acoperire au reusit sa vada unde este bresa si sa le spuna colegilor in ce moment sa actioneze.Totul s-a intamplat pe 18 noiembrie 2020. Ministrul de Interne Marcel Vela si DIICOT au anuntat ca motociclisti din gruparea Hells Angels, arestati la Bucuresti in timp ce negociau un asasinat la comanda si transporturi uriase de cocaina , in urma a opt descinderi in Bucuresti si in judetul Ilfov."Membrii organizatiei infractionale au obtinut si au distribuit drogurile in beneficiul mai multor grupuri de crima organizata, care opereaza in SUA, UE si Noua Zeelanda. Liderii gruparii infractionale, aflati in detentie pe teritoriul Noii Zeelande, au negociat, prin intermediari, cumpararea unor cantitati de cocaina si metamfetamina in beneficiul uneia dintre grupari, negocierile si tranzactiile avand loc pe teritoriul Romaniei", a declarat procurorul Mihaela Porime de la DIICOT.Ancheta a aratat ca, imediat dupa plasarea comenzii, de catre liderul gruparii de motociclisti Hells Angels Noua Zeelanda, oamenii desemnati sa se ocupe de aceasta afacere au mers la Bucuresti.Drogurile, cocaina si metamfetamina, erau preparate in Statele Unite ale Americii. Erau apoi aduse in Romania, de unde erau transportate catre arhipelagul neozeelandez. O parte ramanea in Romania, de unde era distribuita inclusiv pe pietele din Europa de Vest.Ancheta de la Bucuresti a fost deschisa la cererea Departamentului de Justitie al Statelor Unite ale Americii.Autoritatile spun ca, "la data de 18.11.2020, procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO au efectuat trei actiuni de prindere in flagrant "In cadrul primei actiuni operative au fost depistati intr-un apartament din Bucuresti doi cetateni neozeelandezi, membri ai gruparii Hells Angels, urmariti international prin Interpol, imediat dupa ce au negociat plata unei mari cantitati de cocaina ce urma sa fie trimisa din Mexic in Noua-Zeelanda, unde urma sa fie distribuita cel mai probabil cu sprijinul membrilor grupului de motociclisti Hells Angels", a spus duminica 21 noiembrie, comisarul-sef Sergiu Popescu de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate din cadrul IGPR.Apoi, "un membru important al gruparii de moticiclisti a fost depistat in Bucuresti, intr-un depozit, dupa ce stabilise detaliile preluarii unei cantitati de cocaina. Acesta stabilise o locatie sigura pentru organizatie de unde puteau fi preluate drogurile", a mai precizat politistul.Liderul gruparii de motociclisti Hells Angels din Romania este acuzat ca ar face parte dintr-o grupare internationala de traficanti de droguri si ar fi negociat si uciderea a doi rivali. Acesta a fost prins in cadrul celei de-a treia actiuni a politiei."O alta actiune a constat in surprinderea intr-o locatie din judetul Ilfov a liderului gruparii din Romania, cautat si el prin Interpol. Acesta avea supra sa 50.000 de euro in numerar si actele de proprietate a doua imobile, reprezentand o parte din plata unei cantitati de cocaina care ar fi trebuit sa ajunga in Romania", a mai spus comisarul sef Sergiu Popescu.Locatia unde se afla Marius Lazar, seful clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti era de fapt locul de intalnire pentru membrii gruparii.Politistul mai spune ca cei arestati nu se asteptau ca anchetatorii sa fie pe urmele lor si nici ca politia si procurorii vor descinde in forta peste ei.In urma perchezitiilor la locatiile folosite de membrii gruparii de unde au fost confiscate 12 motociclete si doua masini de lux."Membrii gruparii erau implicati si in actiuni de spalare de bani. faceau achizitii de lux, iahturi, automobile de lux, ceasuri pe care le transferau de pe un continent pe celalat", a spus comisarul Sergiu Popescu.De asemenea, in tranzactii foloseau si criptomonede, a mai aratat politia.Despre tentativa de asasinat , politia nu a dat mai multe detalii, insa a precizat ca in prezent se fac eforuri pentru protejarea celor vizati.Suspectii s-au prelevat de dreptul de a nu da nicio declaratie.Marius Lazar, liderul clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti, si doi neozeelandezi au fost arestati preventiv in urma unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul de trafic de cocaina instrumentat de DIICOT.Potrivit deciziei instantei, Marius Lazar, Michael Matthews Murray si Patrick Johnson Marc au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, in vederea predarii lor catre autoritatile judiciare din Statele Unite ale Americii, pentru executarea mandatului de arestare emis in 4 noiembrie de un magistrat al Tribunalului Districtual al Statelor Unite ale Americii pentru Districtul de Est al Statului Texas, scrie Agerpres.Cererea de extradare formulata de autoritatile din SUA va fi discutata de Curtea de Apel Bucuresti in 16 decembrie.Citeste si: