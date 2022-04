Au violat o tanara bolnava de SIDA

O fata de 20 de ani din Pascani a fost violata de doi smecheri de bani gata chiar daca tanara le-a spus agresorilor ca este bolnava de SIDA.

Mai mult, printre martori s-a aflat si Costel Cojocaru, fiul sefului Birou Cercetari Penale de la Politia Pascani, iar daca fata nu ar fi fost cu adevarat bolnava, cei doi violatori ar fi fortat-o ulterior sa intre intr-o retea de prostitutie, scrie Buna Ziua Iasi.

Fata, pe nume Andreea, a contactat virusul inca din nastere, in anul 1989, insa abia in 2004 medicii au constatat prezenta bolii in organismul sau, moment in care a inceput si tratamentele specifice.

Violul s-a produs in noiembrie 2008, insa tanara nu a avut curajul sa mearga la politie sa reclame agresiunea.

Intr-o seara, sub pretextul ca o conduce acasa, Gheorghe Taralunga, de 25 de ani a dus-o pe fata intr-o padure din apropierea localitatii Motca unde i-a propus sa faca sex. "M-am speriat si am inceput sa plang. Eu am incercat sa pun mana pe telefon, insa el mi l-a luat si l-a inchis. Mi-a spus ca daca nu accept, va chema si alti baieti sa ma batjocoreasca. I-am spus ca am SIDA, insa el a crezut ca spun doar asa ca sa scap de el. Chiar daca a crezut ca este o gluma, a folosit prezervativ", a declarat victima.

In timp ce a batjocorit-o pe fata, in padurea respectiva a aparut si Adrian Buturoi, de 43 ani, prieten cu Taralunga. Astfel, fata a fost preluata de acest Buturoi si dusa la o pensiune din apropierea Pascaniului.

"La acea pensiune m-a obligat sa intretin relatii sexuale cu el. Plangeam si i-am zis ca trebuie sa ma duc sa-mi iau pastilele. Nu m-a crezut nici o secunda si m-a violat in continuare", le-a mai spus Andreea politistilor.

Toti tinerii sunt acum acuzati, printre altele, de trafic de persoane, dupa ce Andreea a fost la un pas de a fi bagata in grupul fetelor care produceau bani pentru buzunarele lor. Acestia s-au interesat la spital si, cand au vazut ca este in evidentele medicilor cu SIDA, au abandonat ideea de a o forta pe tanara sa practice prostitutia.

