Trei barbati din Timis au incercat sa scoata din tara 12 straini. Au fost retinuti pentru trafic de migranti

Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Timisoara au depistat microbuzul in localitatea Bacova, in timpul unei actiuni pentru combaterea migratiei ilegale. Vehiculul era condus de un barbat de 59 de ani, care era insotit de un alt barbat, de 50 de ani, ambii din Timis.In microbuz au fost descoperiti 12 straini care nu aveau documente de identitate asupra lor. La fata locului a fost solicitata interventia unui echipaj medical, care a efectuat triajul epidemiologic al strainilor, dupa care, acestia, impreuna cu cei doi soferi, au fost dusi la sediul ITPF pentru cercetari."S-a stabilit ca cetatenii straini sunt 11 egipteni si un sirian, cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani. De asemenea, in cadrul cercetarilor s-a mai stabilit ca cei doi cetateni romani, S.G. si T.T., aveau rol de calauze si intentionau sa ii ajute pe cetatenii straini sa treaca ilegal frontiera, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei.Totodata, in urma extinderii verificarilor efectuate de politistii de frontiera, s-a depistat si retinut organizatorul transportului, un barbat, cetatean roman, M.V., in varsta de 33 ani, domiciliat in judetul Timis", precizeaza un comunicat de presa transmis, miercuri, de ITPF Timisoara.Cei trei suspecti ar fi urmat sa primeasca sume de bani cuprinse intre 200 si 1.000 de euro pentru transportul fiecarui migrant. Ei au fost retinuti pentru 24 de ore si sunt cercetati pentru trafic si complicitate la trafic de migranti, urmand a fi prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.Cei 12 straini sunt cercetati pentru trecere frauduloasa a frontierei de stat.