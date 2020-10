Bataie cu bate, in plina strada, dupa un incident in trafic petrecut in Ialomita

Autoritatile precizeaza ca nicio persoana nu a fost ranita, insa cele 15 persoane implicate in scandal au fost duse la sediul de politie din Urziceni, pentru audieri."Astazi (sambata), in jurul orei 13:15, am fost sesizati, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca mai multe persoane sunt implicate intr-o altercatie, urmare a unui eveniment rutier produs in afara localitatii Sinesti. Politistii s-au deplasat cu operativitate la fata locului, iar altercatia a fost aplanata. In urma altercatiei, nicio persoana nu a fost ranita", a transmis IPJ Ialomita.Pana la acest moment, au fost ridicate mai multe obiecte interzise la detinere cum ar fi bate si alte obiecte contondente, precizeaza sursa mentionata."Cercetarile sunt continuate, cele 15 persoane implicate fiind conduse la sediul Politiei Municipiului Urziceni, in vederea audierii si luarii masurilor legale, in urma analizatii probatoriului, cu procurorul de caz", mai arata sursa citata.