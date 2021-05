Coada de aproape 8 kilometri la Podul de la Cernavoda. Care este timpul de asteptare VIDEO

Timpul de asteptare la intrarea pe pod depaseste 20 de minute, iar coada este in crestere de la un minut la altul, spun soferii prinsi in coloana.Circulatia este ingreunata si de soferii indisciplinati care circula pe banda de urgenta, iar Politia Rutiera ii opreste pe cei care fac asta pentru a depasi coloana.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2, pe podul de la Cernavoda , traficul este restrictionat pe calea 2: "Pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii 155 si 161 (Podul Cernavoda), din cauza lucrarilor de reparatii, pana la finalul lunii mai, circulatia este restrictionata pe calea 2 (sensul catre Bucuresti), traficul fiind deviat pe calea 1, unde se circula pe cate o banda, in ambele sensuri. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa respecte semnificatia semnalizarii instituite temporar, sa circule cu viteza adaptata conditiilor de trafic si sa semnalizeze din timp intentia de schimbare a benzii de circulatie , marind distanta de siguranta intre vehicule."