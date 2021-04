Romanii au inceput sa plece in vacanta de Paste: coloane de masini spre Valea Prahovei si Sibiu

Potrivit sursei citate, pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, de la kilometrul 14, pe sensul de intrare in Capitala, este coloana de autoturisme de doi kilometri, iar pe sensul de mers catre Pitesti, valorile de trafic sunt in crestere.De asemenea, sunt semnalate valori ridicate de trafic pe DN 1, pe sensul de urcare spre Brasov, pe raza statiunilor Comarnic, Busteni si Azuga, iar in localitatea Otopeni, circulatia autovehiculelor este restrictionata pe banda numarul 3 din cauza unei tamponari.Trafic intens este si pe DN 7 Pitesti-Ramnicu-Valcea, in zona localitatii Bascov, judetul Arges, iar in judetul Sibiu, pe sensul catre Ramnicu Valcea al DN 7 Sibiu-Ramnicu Valcea, intre localitatile Talmaciu si Vestem, este semnalata aglomeratie, fiind formata coloana de autovehicule de 5 kilometri.Totodata, se inregistreaza valori de trafic in usoara crestere pe DN 2 Bucuresti-Buzau si DN6 Bucuresti-Alexandria, pe sensul de iesire din Capitala.Pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta sunt valori de trafic normale, cu un flux de 30-35 de autoturisme/minut si nu sunt inregistrate coloane nici in zona lucrarilor de la Podul Cernavoda (km 155-161), nici la statia de taxare de la Fetesti (km144), anunta sursa citata.