Coloane de masini pe DN1, in sensul spre Capitala. Politistii deviaza circulatia spre rute alternative

Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, incepand cu ora 12:05, din cauza aglomeratiei, a fost luata masura devierii (nivel de recomandare) circulatiei de pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, pe ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, transmite Digi 24. Cu aceeasi ora se aplica si devierea, tot la nivel de recomandare, de pe DN73A Rasnov - Predeal pe DN73, fie catre Brasov si apoi spre Cheia pe DN1A, fie catre Pitesti pe DN73 si apoi spre Bucuresti pe autostrada A1.Vremea rea a stricat ultima zi de vacanta la munte. Din cauza vantului puternic partiile din Sinaia s-au inchis, iar multi dintre romani au plecat spre case.Altii, in ciuda vremii potrivnice, nu se lasa dusi si ncearca sa profite de ultima zi de vacanta dupa sarbatori. Partia Clabucet din Predeal era plina in jurul pranzului, conform sursei citate.