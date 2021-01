Drumul din Sinaia spre Cota 1.400 a fost deszapezit si redeschis circulatiei publice

Drumul care face legatura intre Sinaia si Cota 1.400 a fost redeschis traficului rutier, sambata, la ora 11.30, anunta Politia Prahova. Acest tronson fusese inchis circulatiei publice in urma cu o saptamana, duminica, din cauza depunerilor de gheata de pe carosabil.Tronsonul de drum catre Cota 1.400 se afla in administrarea Primariei Sinaia si, conform autoritatilor locale, este foarte greu de deszapezit intrucat este construit in serpentine, iar de multe ori vantul puternic de pe munte readuce zapada pe carosabil imediat ce utilajele de deszapezire trec.Politia judeteana Prahova anunta ca politisti rutieri actioneaza pentru fluidizarea traficului in zona statiunilor de pe Valea Prahovei."Recomandam conducatorilor auto sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa respecte indicatiile politistilor, sa mareasca distanta intre vehicule, iar in cazul in care incheie coloane, sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa reduca viteza din timp", mai arata Politia Prahova.