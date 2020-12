Drumul dintre Sinaia si Cota 1.400, inchis din cauza poleiului

"Din cauza precipitatiilor cazute in ultimele ore, respectiv lapovita si ninsoare, pe partea carosabila a DC 134 s-a format un strat de gheata care pune in pericol siguranta traficului rutier. Intrucat configuratia zonei face dificila interventia utilajelor pentru deszapezire , s-a procedat la inchiderea temporara a circulatiei pe D.C. 134 (drumul catre Cota 1.400), pe tronsonul Cabana Schiori - Cota 1.400" a anuntat, duminica dupa-amiaza, Politia judeteana Prahova.La intrarea pe acest drum vor fi amplasate indicatoare care vor anunta interdictia privind circulatia.Pe tronsonul de drum care urca din statiune la Cota 1.400 se va interveni "imediat dupa ce conditiile meteo permit acest lucru", precizeaza autoritatile.Drumul care urca din Sinaia la Cota 1.400 se afla in administrarea Primariei Sinaia.CITESTE SI: