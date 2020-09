FOTO Alba: Autoturism lovit de tren langa Zlatna. Soferul de 70 de ani a ramas incarcerat

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Detasamentul de Pompieri Alba Iulia, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Zlatna, a intervenit pentru acordare de prim ajutor si descarcerare la un accident feroviar produs in localitatea Galati, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren."Singura persoana care necesita ingrijiri medicale este victima incarcerata in autoturism. Niciun pasager din tren nu prezinta leziuni si nici nu necesita ingrijiri medicale", au transmis reprezentantii ISU.Conform Politiei, victima este soferul autoturismului, un barbat de 70 de ani.Trecerea la nivel cu calea ferata este semnalizata cu crucea Sfantului Andrei.Circulatia pe calea ferata Alba Iulia - Zlatna, un traseu in lungime de 42,5 de kilometri, este efectuata cu trenuri Regio Calatori.