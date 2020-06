Modificari in Capitala: Se extinde zona de promenada de la Calea Victoriei, se desfiinteaza cea din cartierul Cotroceni si se modifica zona din apropierea Pietei Amzei

Ziare.

"Zonele de promenada infiintate de Primaria Capitalei se reconfigureaza, pentru a se adapta la preferintele bucurestenilor. Zonele preferate de public se mentin si chiar se extind, iar celelalte se modifica sau se elimina pentru ca nu s-a inregistrat trafic pietonal. Astfel, se extinde zona de promenada de la Calea Victoriei, se desfiinteaza cea din cartierul Cotroceni si se modifica zona din apropierea Pietei Amzei", a anuntat Primaria Capitalei printr-un comunicat de presa.Pentru zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 08:00 - 22:00, zonele pietonale se reconfigureaza dupa cum urmeaza:* Zona 2 de promenada a fost extinsa, pe Calea Victoriei, de la aleea Kretzulescu pana la Bd. Regina Elisabeta, cu posibilitatea circulatiei de traversare la Str. Ion Campineanu si Bd. Regina Elisabeta, in continuare zona pietonala fiind pe Calea Victoriei - Strada Eforie - Strada Domnita Anastasia - Strada Ing. A Saligny - Splaiul Independentei.* Zona 3, delimitata de Bd. Eroilor - Bd. Eroii Sanitari - Piata Operei - Strada Dr. J. Lister - Strada Dr. Gr. Romniceanu a fost desfiintata, circulatia auto urmand sa revina la situatia anterioara.* Zona 5 a fost restransa, si va fi delimitata de Bd. Dacia , - Bd. N. Balcescu - Str. Mendeleev - Str. G.Enescu - Str. G. Clemenceau - Str. N. Golescu - Calea Victoriei. Pe arterele care delimiteaza perimetrul mai sus mentionat circulatia auto se desfasoara normal.Restul zonelor instituite anterior raman neschimbate:* Zona 1 - Strada Polona (de la Bd. Dacia) - Strada A.D. Xenopol - Strada Dionise Lupu - Strada C.A. Rosetti - Strada J.L. Calderon (de la Strada C.A. Rosetti) - Strada I.L. Caragiale - Strada Icoanei - Strada A. Vlaicu.* Zona 4 - Strada E. Quinet (de la Strada Academiei) - Strada Biserica Enei* Zona 6 - Strada G. Enescu - Strada N. Golescu - Calea Victoriei - Strada C.A. Rosetti - Bulevardul N. Balcescu.* Zona 7 - Bulevardul Unirii, intre Piata Constitutiei si locala de vest a Pietei Unirii.Brigada Rutiera anunta ca, in intervalul orar 08.00 - 22.00, se va restrictiona circulatia autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi din Municipiul Bucuresti, dupa cum urmeaza:* Zona 1: Str. Polona (de la Bd. Dacia) - Str. A.D. Xenopol - Str. Dionisie Lupu - Str. C.A. Rosetti - Str. J.L. Calderon (de la Str. C.A. Rosetti) - Str. I.L. Caragiale - Str. Icoanei - Str. A. Vlaicu;* Zona 2: Calea Victoriei (de la Bd. Regina Elisabeta)- Str. Domnita Anastasia - Str. Ing. A Saligny - Splai Independentei;* S-a extins prin avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, pana la Calea Victoriei-Alee Kretzulescu, cu posibilitatea traversarii prin str.Ion Campineanu si bd.Regina Elisabeta, iar Zona 3 a fost eliminata.* Zona 4: Str. E. Quinet (de la Str. Academiei) - Str. Biserica Enei;* Zona 5: Bd. Dacia - Bd. N. Balcescu - Str. G. Enescu - Calea Victoriei;* Zona 6: Str. G. Enescu - Str. N. Golescu - Calea Victoriei - Str. C.A. Rosetti - Bd. N. Balcescu.* Zona 7: Bd. Unirii (intre Piata Constitutiei si locala de vest a Pietei Unirii).De asemenea, se va asigura circulatia pe Str. Ion Campineanu - Bd. Regina Elisabeta, respectiv pe Str. Doamnei pentru a traversa Calea Victoriei, pe segmentul de drum cuprins intre Str. D.I. Dobrescu si Splaiul Independentei;Totodata, restrictiile de circulatie privesc arterele din interiorul perimetrelor, fara a afecta circulatia de pe arterele care delimiteaza zonele, exceptie facand Calea Victoriei, intre Str. Eforie si Splaiul Independentei.Restrictiile sus-mentionate presupun instituirea regimului de "Zona pietonala" in aceste perimetre.Ruta alternativa:-Piata Victoriei - Bd. Lascar Catargiu - Piata Romana - Bd. Magheru - Bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Bd. I.C. Bratianu - Piata Unirii - Splaiul Independentei.Brigada Rutiera va dispune masuri de fluidizare a traficului si de prevenire a accidentelor si solicita conducatorilor de autovehiculesa circule cu prudenta, sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in trafic, sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv.