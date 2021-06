Nicusor Dan: In acest an, o sa vedeti cu cateva zeci de mii de masini mai putin pe prima banda

"In anul acesta o sa vedeti cu cateva zeci de mii de masini mai putin pe prima banda. O sa aflati. Asteptati momentul anuntului", a spus Nicusor Dan, prezent in Parcul Regele Mihai I, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania. Edilul general a mai afirmat ca piste noi de biciclete vor putea fi realizate abia dupa implementarea strategiei de parcare."Pentru asta trebuie sa eliberam orasul de masinile parcate si asta vine prin strategia de parcare. Deci, mai intai strategia de parcare si dupa aceea pistele de biciclete", a explicat el.Potrivit primarului, in prezent, in Bucuresti, exista doar 15-20 de kilometri de piste de biciclete amenajate conform standardelor."15-20. Mult prea putin, evident. Dar, repet, chiar daca am vrea in momentul de fata sa facem niste piste de biciclete, nu am avea unde, pentru ca sunt masini parcate peste tot pe prima banda si atunci primul lucru este sa gasim, prin strategia de parcare, solutii alternative pentru a muta masinile de pe prima banda, astfel incat sa avem spatiu considerabil. E inutil sa ai o pista de biciclete care nu e conectata cu altele", a mentionat el.In opinia sa, sunt utile doar o parte dintre traseele stabilite prin proiectele pentru construirea pistelor de biciclete in Capitala cu ajutorul finantarii de la Ministerul Mediului. "O parte din piste sunt bune, cum sunt acestea pe segmentul sud - nord, ele sunt bune. Sunt alte piste care sunt in momentul acesta inutile, cum este cea care merge din Grozavesti pana la Piata Unirii. O sa mergeti acolo si o sa vedeti ca nu circula nimeni pe ea. Sunt altele care nu sunt in standarde. Teoretic ea se prelungeste cu cea care pleaca pe Calea Victoriei in sus, numai ca nu o foloseste nimeni. In opinia mea, solutia pentru pista care exista in momentul acesta intre Grozavesti si Piata Natiunilor Unite este ca ea sa fie comuna pentru transport public si biciclete. Adica sa o facem mai larga. Pe ea sa circule transport public si biciclete si pe celelalte doua sa circule autoturismele", a completat Nicusor Dan.El a calificat drept inutil, "o fanfaronada", programul fostei administratii de acordare de vouchere pentru achizitia de biciclete. "Atat timp cat nu ai piste pentru biciclete, ce rost are sa dai vouchere unor oameni care sa isi cumpere biciclete?", a intrebat edilul.