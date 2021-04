Ninge abundent in doua judete din Romania. Avertisment pentru soferi VIDEO

"In acest moment ninge abundent in nord-estul judetului Covasna, pe DN11, zona Pasul Oituz, si DN2D, la limita cu judetul Vrancea. De asemenea, s-a depus un strat nou de zapada in mai multe zone din judetul Harghita, mai ales in zonele inalte din nordul judetului", precizeaza DRDP Brasov.Echipajele de interventie actioneaza cu utilaje de deszapezire pe toate sectoarele de drum afectate de ninsoare, in cursul noptii de marti spre miercuri intervenindu-se cu patru utilaje care au raspandit 14 tone de sare, respectiv opt tone sare pe DN13B in judetul Harghita si; ase tone sare pe DN11 si DN2D in judetul Covasna.Pe DN13B, intre km 10+000-32+000 Praid- Borzont din judetul Harghita, carosabilul este acoperit cu zapada framantata de 1-2 cm, in timp ce pe celelalte drumuri din regiune se circula pe carosabil ud."Ninge in judetul Harghita, lapovita si ninsoare la Balea, in judetul Sibiu, ninge in zona Oituz din judetul Covasna, precum si pe DN2D Targu Secuiesc-Ojdula tot din judetul Covasna (...) Va rugam sa nu circulati in aceste zone daca ati apucat sa va schimbati cauciucurile de iarna si sa adaptati viteza la conditiile de drum", recomanda reprezentantii DRDP Brasov.