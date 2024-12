Ninsori in aproape toata tara - vezi cum se circula

Ninsorile au pus stapanire pe aproape toata tara insa momentan nu sunt probleme in trafic, annunta centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Luni, la ora 7:00, nu erau semnalate drumuri nationale cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile sau a unor accidente rutiere.

Pentru prevenirea unor situatii nedorite (accidente grave sau blocaje in trafic), politistii recomanda conducatorilor de autovehicule ca inainte de a porni la drum sa se intereseze cu privire la starea traseului pe care urmeaza sa il parcurga si situatia meteorologica existenta si sa isi echipeze autovehiculul cu pneuri corespunzatoare sezonului rece.

In timpul deplasarii, cei de la volan trebuie sa manifeste permanent prudenta, sa reduca viteza de deplasare in zonele cu carosabil alunecos, precum si in apropierea trecerilor pentru pietoni, sa-si asigure o buna vizibilitate din autovehicul, prin curatarea parbrizului, lunetei si geamurilor laterale, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare fata de vehiculele dinainte, pentru a putea opri in conditii de siguranta, sa nu franeze sau sa vireze brusc si sa utilizeze, cu precadere, frana de motor.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben, potrivit careia, in intervalul 3 ianuarie, ora 14:00 - 4 ianuarie, ora 12:00 se vor semnala ninsori, intensificari ale vantului si temperaturi scazute indeosebi in sudul si sud-vestul tarii.

Directorul ANM, Ion Sandu, a declarat insa ca este posibil sa fie emis din nou cod galben sau informare. El a explicat ca "mai cedeaza vantul, dar vor continua ninsorile in partea de sud si sud-vest".

I.O.

Ads