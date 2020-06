O masina in care se aflau mai multe persoane, surprinsa de viitura pe DN 29 A in Botosani. Traficul rutier in zona este blocat

Ziare.

ISU Botosani a anuntat, luni seara, ca echipajele intervin pentru salvarea mai multor persoane care se aflau intr-o masina surprinsa de viitura, in zona localitatii Rediu.In judet ploua torential, fiind inregistrate in ultima perioada precipitasii care au depasit 70 de litri pe metru patrat.Centrul Infotrafic a precizat ca traficul rutier este intrerupt pe DN 29A Dorohoi - Radauti-Prut, in zona localitatii Rediu, din cauza aluviunilor ajunse pe suprafata de rulare."Se estimeaza ca circulatia sa se reia, in conditii normale, in 60 de minute", a transmis Centrul Infotrafic.