Imagini cu noul terminal Park&Ride din Pantelimon, aproape de inaugurare. De ce este in pericol sa devina o noua parcare goala VIDEO

"Terminalul Park & Ride Granitul, tot mai aproape de inaugurare. Ultimele reportaje de la fata locului scot la lumina probleme ale proiectului. vizita pe santierul terminalului din #Pantelimon ne arata ca lucrarile sunt aproape finalizate, insa inaugurarea obiectivului este tergiversata nepermis de mult. Terminalul # STB este finalizat in proportie de ~95%, asteptandu-se ultimele finisaje (indicatoare, marcaje, cabina dispecerului) si predarea amplasamentului pentru a fi pus in functiune. In ceea ce priveste parcarea, au fost realizate majoritatea finisajelor exterioare, iar caile de acces rutiere si pietonale sunt de asemenea aproape de finalizare. Totodata, s-a avansat cu refacerea suprafetelor din zona capatului temporar al tramvaiului 55, astfel ca mai raman de refacut doar suprafetele de pe latura sudica a terminalului.Asociatia "Metrou Usor" noteaza o serie de probleme ale proiectului:Imposibilitatea intrarii directe in terminal pentru autobuzele ce vin dinspre Sos. Vergului si Sos. Pantelimon (liniile 102 si 104). Consideram necesara gruparea acestor 2 linii in terminal, alaturi de celelalte linii urbane si regionale ce vor avea capatul la #Granitul.Cai de acces anevoioase pentru autoturismele ce vin dinspre #Ilfov, ceea ce inseamna ca park&ride-ul este in pericol de a rata principalul sau obiectiv, acela de a determina soferii sa isi lase masinile la periferie si sa isi continue deplasarea cu transportul in comun.Treceri de pietoni insuficiente raportat la fluxul pietonal crescut, acestea fiind situate doar spre latura vestica a terminalului. Acest lucru pune in pericol sigurantaparticipantilor la trafic , ducand la accidente cauzate de traversari prin loc nepermis.Ingreunarea traficului general prin montarea de semafoare succesive pentru a rezolva problema cailor de acces amplasate necorespunzatorScarile de acces catre parcare nu respecta Normativul de Proiectare 063/2002, respectiv numarul de trepte intre doua podeste consecutive (24 in loc de maximum 16 permise) si inaltimea disproportionata a treptelor", arata Asociatia Metrou Usor.