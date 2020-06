Prahova: Se circula in coloana pe DN1 Brasov - Ploiesti

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera este intensa pe sensul Brasov catre Ploiesti al DN 1, astfel ca de la km 134 la km 129 (Busteni) este coloana in miscare (35-40 km/h).De asemenea, pe tronsonul cuprins intre localitatile Posada si Comarnic valorile de trafic sunt crescute si se circula in coloana, cu viteza redusa."Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei. Pentru autoturisme, rutele alternative la DN 1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti sunt urmatoarele: DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti; DN 73 Rasnov - Campulung - Pitesti; DN 73 Rasnov - Campulung - DN 72A - Targoviste; DN 71 Sinaia - Targoviste - Bucuresti", mentioneaza sursa citata.Autoritatile recomanda soferilor sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa respecte indicatiile politistilor prezenti la fata locului pentru fluidizarea circulatiei si sa manifeste o conduita preventiva in trafic.