Primarii Capitalei au dispus imprastierea materialelor anti-inghet pe strazi

Utilajele companiei Romprest, prestatorul serviciului de deszapezire din Sectorul 1, au inceput sa imprastie, inca de duminica noaptea, solutii anti-inghet si anti-derapante pe arterele principale si secundare din aceasta zona administrativa.

Potrivit administratiei locale, in prezent traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate strazile Sectorului 1.

In Sectorul 1 sunt amenajate 16 puncte fixe de interventie rapida formate din utilaje care sunt pregatite sa deszapezeasca de urgenta arterele din cartierele unde sunt repartizate. Fiecarui punct fix ii corespunde un anumit numar de strazi principale si secundare, de care va raspunde fiecare echipaj detasat in teren.

In sectorul 2, primarul Neculai Ontanu a dispus a, incepand cu ora 14,00, un numar de 34 de utilaje ale S.C. Supercom S.A. sa actioneze pe toate strazile din sectorul si sa imprastie material antiderapant format din clorura de calciu solida pentru asigurarea circulatiei in bune conditii, in conditiile ninsorii din ultimele ore din Capitala.

Pasajele rutiere si arterele de circulatie in rampe si in pante, spitalele si policlinicile, scolile si gradinitele, garajele, depourile si statiile RATB, fabricile de paine etc. au fost primele obiective vizate unde s-a imprastiat material antiderapant pentru a crea cele mai bune conditii de circulatie si a nu aparea probleme care sa puna in dificultate traficul autovehiculelor.

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Cristian Popescu-Piedone, a dispus luni, in conditiile unei ninsori abundente, ca 30 de utilaje apartinand societatii REBU sa intervina intr-o prima etapa, pe strazile secundare si aleile dintre blocuri.

Ulterior indepartarii cantitatilor de zapada de pe carosabilul din aceste zone si aplicarii tratamentelor cu material antiderapant, se va actiona atat pe marile artere de circulatie, cat si in zonele de acces in spitale, institutii de invatamant, institutii de interes public, pentru a putea fi evitate blocajele sau accidentele de circulatie provocate de eventualele derapaje, cauzate de carosabilul alunecos.

