VIDEO Ninsoarea si viscolul au pus probleme traficului rutier. Pe unele drumuri circulatia a fost oprita

Cum se circula pe autostrazi si principalele drumuri nationale

Cum va fi vremea in weekend

Conform autoritatilor, este vorba despre drumuri din judetele Alba, Arad si Botosani:DJ 142L, localitatea Mihalt (Alba);DJ 793 Dieci - Revetis (Arad);DJ 294 Dangeni - Ungureni;DJ 293 Dumeni - Havarna (judetul Botosani).Conform Infotrafic, pe principalele artere rutiere, respectiv autostrazile: A1 Bucuresti - Pitesti, A2 Bucuresti - Constanta, A3 Bucuresti - Ploiesti, DN 1 Bucuresti - Brasov, ninge, fara depunere de zapada , carosabilul fiind umed."Avand in vedere atentionarea meteorologica de cod galben si cod portocaliu , care vizeaza intensificari sustinute ale vantului, temporar viscol si vizibilitate redusa, valabila pana astazi (vineri-n.r.) la ora 18.00, recomandam conducatorilor auto ca, inainte de a porni la drum, sa se intereseze cu privire la starea traseului pe care urmeaza sa il parcurga, sa-si asigure o buna vizibilitate din autovehicul, prin curatarea parbrizului, lunetei si geamurilor laterale, sa adapteze viteza la conditiile carosabilului, astfel incat sa poata efectua orice manevra in conditii de siguranta", se arata in informarea politiei.Si traficul feroviar se desfasoara vineri dimineata in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant , de pana la 70 km/h, pe toate magistralele de cale ferata, circulatia trenurilor fiind adaptata la conditiile meteo, pentru a se putea asigura legatura cu toate zonele tarii, conform CFR SA.Meteorologii anunta ger pana luni, cu temperaturi sub minus 20 de grade in Transilvania.De asemenea, a fost emis si un cod portocaliu de vant puternic, in zona montana din 14 judete.