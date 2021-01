Trafic intens pe DN 1 intre Posada si Comarnic, pe sensul spre Bucuresti. Aglomeratie in zona statiunilor Azuga, Busteni si Sinaia

Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca, vineri seara, se inregistreaza valori de trafic in crestere pe DN 1 Brasov-Ploiesti-Bucuresti, fiind trafic intens intre kilometrii 115-110, intre localitatile Posada si Comarnic, pe sensul catre Capitala.Totodata, se circula in coloana pe sensul de coborare al DN 1, intre kilometrii 138 si 131, intre statiunile Azuga si Busteni, dar si pe tronsonul kilometric 123 -121, in zona statiunii Sinaia."Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei. Recomandam conducatorilor auto sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa respecte indicatiile politistilor prezenti la fata locului pentru fluidizarea circulatiei si sa manifeste o conduita preventiva in trafic", a aratat Centrul Infotrafic.