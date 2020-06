Trafic inchis temporar vineri si sambata pe Transfagarasan, pentru desfasurarea Raliului Argesului

Ziare.

"In vederea desfasurarii Raliului Argesului - Catena 2020, CNAIR, impreuna cu Politia Rutiera, a luat masura inchiderii circulatiei rutiere pe DN 73C si DN 7C, dupa cum urmeaza: DN 73C, intre km 1+500 - km 5+600, in data de vineri, 26 iunie 2020, intervalul orar 16:00 - 20:00; DN 7C, intre km 62+000 (Barajul Vidraru) - km 104+000 (Conacul Ursului), in data de sambata, 27 iunie 2020, intervalul orar 09:30 - 16:30", a anuntat CNAIR.Informatii suplimentare privind starea retelei de drumuri nationale pot fi obtinute de la Dispeceratul CNAIR, de pe site-ul companiei, dar si de paginile de Facebook si Twitter ale acesteia.Raliul Argesului are o istorie indelungata in motorsportul din Romania, fiind una dintre competitiile care au avut loc de-a lungul multor decenii. Cu o cultura a sportului bine inradacinata in judetul Arges, raliul a fost doar una din ramurile unde pilotii locali au excelat. Incepand cu 1971, Raliul Argesului a desfasurat un numar de 18 editii sub numele Raliul Pitesti, Raliul Dacia si, in epoca moderna, Raliul Argesului, fiind una dintre cele mai cunoscute competitii intre raliurile romanesti in perioada anilor 1990. De asemenea, o editie a Raliului Romaniei a avut loc tot pe probele speciale din jurul Pitestiului, potrivit site-ului dedicat evenimentului."2020 este un an special, gazduind a 20-a editie a Raliului Argesului. Cu probe speciale programate in zona Campulung Muscel, dar si pe celebrul Transfagarasan, evenimentul se va desfasura pe parcursul a doua zile de concurs pline de adrenalina si spectacol", dau asigurari organizatorii raliului.Raliul Argesului Catena - Powered by Peugeot este un eveniment organizat sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, sustinut de Consiliul Judetean Arges, Primaria Municipiului Pitesti si de lantul de farmacii Catena.Masina oficiala a Raliului Argesului este oferita de Trust Motors - Importator oficial al marcilor Peugeot, Citroen si DS in Romania.