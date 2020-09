Trafic sufocat pe sensul spre Capitala al DN 6, in judetul Giurgiu, si pe DN 1, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu traficul intrerupt ca urmare a vreunui eveniment rutier."In ceea ce priveste fluenta traficului, semnalam ca din cauza numarului mare de automobilisti, se circula in conditii de aglomeratie pe sensul catre Capitala al DN 6 (E70) Alexandria - Bucuresti, pe tronsonul Valea Plopilor - Mihailesti (judetul Giurgiu) si pe DN 1 Brasov - Ploiesti, in zona statiunilor montane Predeal - Azuga - Busteni", arata sursa citata.Totodata, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, circulatia rutiera este inchisa, duminica, intre orele 08.00 si 17.00, cu deschidere in intervalul orar 12.30 - 13.30, pe Transalpina (DN 67C), intre kilometrii 17 si 22, in vederea desfasurarii unei competitii de automobilism sportiv.Politistii ii sfatuiesc pe soferi sa manifeste disciplina la volan si sa conduca prudent.