Transfagarasanul va fi inchis sambata pentru desfasurarea Turului Ciclist al Romaniei

"In acest sfarsit de saptamana, judetul nostru va fi gazda competitiei de ciclism Turul Romaniei, cea mai importanta competitie de acest gen din tara organizata de Federatia Romana de Ciclism (...). Pentru prima data, Transfagarasanul va fi parcurs integral.Astfel ca, pentru siguranta competitorilor, dar si a participantilor la trafic , circulatia va fi inchisa publicului pe Transfagarasan, in ziua de 12 septembrie, pe portiunea cuprinsa intre localitatea Cartisoara, judetul Sibiu si municipiul Curtea de Arges, judetul Arges, intre orele 9,00 si 17,00", se arata intr-un comunicat al IPJ Arges.Conform sursei citate, politistii vor actiona pentru a asigura desfasurarea in bune conditii a manifestarii si in scopul limitarii riscului de raspandire a infectiei cu coronavirus "Avand in vedere contextul actual si restrictiile in vigoare, reamintim ca este important ca cetatenii sa inteleaga importanta respectarii, in continuare, a recomandarilor cu caracter medical, privind limitarea expunerii in spatii aglomerate si purtarea mijloacelor de protectie individuala, alaturi de respectarea celorlalte recomandari privind igiena personala.Masurile au caracter temporar si trebuie interpretate in sensul abordarii unei conduite preventive, responsabile, de catre fiecare cetatean, pentru limitarea riscului de a ne infecta, care va fi urmat de riscul de a transmite si apropiatilor aceasta afectiune", se mai mentioneaza in comunicat.