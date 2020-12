VIDEO Circulatie rutiera ingreunata in judetul Constanta din cauza zapezii si viscolului

Lucratori ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta au intervenit in comuna Ciocarlia pentru repunerea pe carosabil a doua autoturisme care, din cauza zapezii, au derapat in santul de pe marginea drumului."In judet se circula in conditii de iarna. Este viscol si vizibilitate redusa", a transmis DRDP Constanta.Potrivit Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, se actioneaza pentru prevenirea formarii de suluri de omat din cauza vantului si se imprastie material antiderapant - nisip si sare, utilizandu-se 30 de utilaje de deszapezire - autocamioane cu lama si sararita, unimog-uri, incarcatoare frontale si un autogreder.