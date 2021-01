VIDEO Trafic in conditii de iarna pe toate drumurile din judetul Maramures, unde ninge de aproape 24 de ore

Potrivit acesteia, SC Drumuri Poduri Maramures SA asigura deszapezirea pe 550 km de drumuri judetene, iar pe drumurile care sunt in curs de reabilitare si modernizare intretinerea curenta pe timp de iarna se face de firmele care executa aceste lucrari."Se intervine continuu pentru deszapezirea drumurilor judetene din Maramures. (...) Lucratorii de la intretinerea drumurilor judetene au intervenit cu un numar de 36 de utilaje si a fost raspandita o cantitate de 420 tone de material antiderapant", a spus Delia Kovacs.In ultimele ore s-a intervenit pe Drumul Judetean 186, Valea Izei, cu doua autobasculante cu lama si raspanditor, un buldoexcavator fiind imprastiate 100 de tone de material antiderapant."Pe lotul I, respectiv pe tronsoanele DJ 108 D, 108 A si DJ 193, s-a intervenit cu trei autobasculante cu lama si raspanditor, doua incarcatoare frontale, fiind folosite 80 de tone de material antiderapant. Pentru lotul II, DJ 182 B, DJ 182 C, s-au folosit 70 de tone de material antiderapant si s-a intervenit cu trei autobasculante cu lama si raspanditor, doua incarcatoare frontale" a precizat Delia Kovacs.Conform aceleiasi surse, stratul de zapada proaspat cazut la Cavnic (Muntii Gutai) masura 30 cm, intre 5 si 15 cm in mai multe localitati situate in zona de munte si deal din judet, 15 cm in orasul Targu Lapus, 10 cm in municipiul Baia Mare si intre 10-15 cm in localitatile din zona Ardusat-Codru.In acest context, presedintele CJ Maramures, Ionel Bogdan a cerut tuturor firmelor care asigura deszapezirea la nivelul judetului sa intervina prompt si corespunzator astfel incat toti soferii sa fie in siguranta. Avand in vedere ca ninge abundent in Maramures si se circula in conditii de iarna, conducatorii auto sunt sfatuiti sa circule cu atentie.