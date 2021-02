Aglomeratie pe DN 1. Masinile circula in coloana pe Valea Prahovei, pe ambele sensuri de mers

Aglomeratie pe Valea Prahovei

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, pe sensul de mers Ploiesti- Brasov al DN 1 sunt coloane de masini de la km 101+500 - Nistoresti pana la km 106+800 Comarnic si de la km 123 - Sinaia pana in zona centrala a statiunii Busteni.Totodata, pe directia Brasov-Ploiesti se circula in coloana de la km 136 - Azuga pana in zona centrala a statiunii Busteni.IJP anunta ca, in weekend, peste 350 de forte de ordine vor actiona zilnic pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale in vigoare privind prevenirea raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2, precum si pentru asigurarea unui climat de ordine publica si siguranta rutiera.Pe raza tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei , dispozitivele de ordine si siguranta publica au fost suplimentate, astfel ca politistii, sprijiniti de jandarmi si lucratori de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova actioneaza pentru a asigura respectarea regulilor pentru prevenirea raspandirii COVID-19.Totodata, dispozitivul constituit din politisti rutieri este prezent pentru supravegherea si fluidizarea traficului pe principalele artere care duc spre Valea Prahovei, respectiv DN 1 si DN 1A."Recomandam conducatorilor auto care aleg sa merga pe Valea Prahovei in acest final de saptamana sa ia in considerare si varianta DN1A: Ploiesti - Valenii de Munte - Cheia - Sacele. Reamintim participantilor la trafic sa isi pastreze calmul, sa respecte regimul legal de viteza, sa manifeste atentie sporita in trafic, sa respecte regulile de circulatie si semnalele politistilor rutieri", mai precizeaza IJP Prahova.