Aglomeratie pe drumul spre munte. Se circula in coloana

Potrivit sursei citate, este coloana in miscare pe tronsoanele kilometrice 102-106 (intre localitatile Nistoresti si Comarnic) si 127-129 (pe raza statiunii Busteni).De asemenea, este aglomeratie si pe sensul catre Bucuresti al DN 1, intre kilometrii 138 (de la intrarea in judetul Prahova) si 129 (Busteni).Politistii rutieri se afla in zona pentru asigurarea fluentei traficului.Soferilor li se recomanda sa foloseasca si rutele alternative DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti - Bucuresti; DN 73 Rasnov - Campulung Muscel - Pitesti - Bucuresti; DN 73 Rasnov - Campulung Muscel - DN 72A - Targoviste - Bucuresti; DN 71 Sinaia - Targoviste - Bucuresti.