Asociatia Aeroporturilor din Romania: Traficul a scazut cu aproape 95% de la declararea starii de urgenta

"Traficul pe aeroporturile din Romania a scazut, de la declararea starii de urgenta, cu aproape 95%, lucru care a dus la pierderi financiare uriase. Avand in vedere ca traficul feroviar si rutier au fost deschise de la 1 iunie, iar tarile vecine, Bulgaria, Ungaria sau Serbia permit deja zborurile spre destinatii externe, solicitam ca dupa data de 17 iunie sa fie ridicate restrictiile privind zborurile catre tarile unde numarul cazurilor de coronavirus este in scadere, precum Germania, Elvetia, Belgia sau Austria. Am implementat toate masurile pentru limitarea raspandirii Covid-19 si pentru siguranta pasagerilor. Aeroporturile din Romania isi desfasoara activitatea pe o piata extrem de concurentiala, iar daca restrictiile de zbor se mentin, consideram ca vom avea un dezavantaj foarte mare fata de aeroporturile din tarile vecine", a mentionat David Ciceo, intr-un comunicat al AAR.Potrivit sursei citate, in contextul actual generat de pandemia de Covid-19, care a afectat grav aviatia civila, la initiativa Asociatiei Aeroporturilor din Romania, in data de 11 iunie 2020 a avut loc la Bucuresti o intalnire intre ministrul Transporturilor, Lucian Bode , si directorii generali ai aeroporturilor membre AAR.Astfel, David Ciceo, directorul general al Aeroportului International Avram Iancu Cluj si presedintele AAR, a propus pe ordinea de zi a sedintei, ca subiect principal, ridicarea restrictiilor privind zborurile din Romania si reluarea traficului aerian spre tarile cu risc epidemiologic redus.Lucian Bode a fost de acord cu solicitarile Asociatiei Aeroporturilor si a facut demersurile pentru reluarea traficului aerian spre tarile cu risc epidemiologic redus. Totodata, ministrul Transporturilor a declarat ca va sprijini aeroporturile pentru a depasi criza financiara cu care acestea se confrunta si a propus o intalnire intre directorii aeroporturilor si ministrul Finantelor Publice, ministrul Dezvoltarii si ministrul Muncii, saptamana viitoare la Bucuresti, se precizeaza in comunicatul citat.De asemenea, in cadrul intalnirii s-a discutat si despre elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru aeroporturi, despre posibilitatea introducerii aeroporturilor ca entitati eligibile in vederea obtinerii de imprumuturi garantate de stat, dar si despre modul de aplicare a Ordonantei de urgenta pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.Asociatia Aeroporturilor din Romania (AAR) are 23 de membri, dintre care 16 aeroporturi civile si 7 companii cu activitate in domeniul aviatiei. AAR reprezinta si promoveaza interesele aeroporturilor in randul autoritatilor nationale si colaboreaza in permanenta cu institutiile internationale din domeniu, avand un rol important in dezvoltarea aviatiei civile din Romania.