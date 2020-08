Asociatia Pro Infrastructura: Ritmul lucrarilor la pasajul rutier Mogosoaia este mediocru. Nu vom reusi sa scapam de traficul infernal nici in 2021

La pasajul rutier Mogosoaia, de la intersectia DNCB cu DN1A Bucuresti-Mogosoaia, Asociatia Pro Infrastructura sustine ca "ritmul lucrarilor este unul mediocru"."Fata de vizita noastra de la inceputul lunii iulie constructorul Strabag nu a reusit sa finalizeze bretelele de la nivelul solului prin care va fi deviat traficul de pe centura Bucuresti, astfel incat sa poata fi continuate lucrarile la pila si culeea dinspre Otopeni. Este necesara o urgentare a acestor etape, inclusiv relocarea utilitatilor. In caz contrar, nu vom reusi sa scapam de traficul infernal pe care il putem observa in imagini nici in 2021", a transmis organizatia.