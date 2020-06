Atentie, soferi! E aglomeratie pe autostrada Bucuresti - Constanta

Ziare.

com

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta traficul rutier este intens. In zona lucrarilor se circula in coloana cu viteza redusa de deplasare.Pe anumite tronsoane, circulatia este restrictionata pe cate o banda pentru fiecare sens, pentru efectuarea de lucrari la carosabil: km 27-36, Cernica, Ilfov - Fundulea, Calarasi; - km 84+120 m - 91+750 m, Drajna Noua, Calarasi.Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca ruta alternativa DN 2 Bucuresti - Urziceni - DN 2A Urziceni - Harsova - Constanta sau DN 3 Bucuresti- Fundulea - Lehliu - A2."Ii sfatuim pe conducatorii auto sa mareasca distanta in mers, iar in cazul in care incheie coloanele sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa franeze din timp", arata Centrul Infotrafic.