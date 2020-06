Atentie, soferi! E aglomeratie pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre Capitala

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, la ora 17.00, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta valorile de trafic sunt crescute, iar la km 92 (localitatea Dragos Voda, judetul Calarasi) catre Bucuresti, se circula in coloana aproximativ un kilometru.Tot pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, traficul rutier se desfasoara in coloana, aproximativ 700 de metri, pe sensul catre Capitala, in zona kilometrului 33 - localitatea Fundulea.Politistii ii sfatuiesc pe soferi sa mareasca distanta in mers, iar in cazul in care incheie coloanele de masini sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa franeze din timp.