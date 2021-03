Traficanti de droguri, retinuti de DIICOT

Potrivit unui comunicat remis sambata, in primul caz, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Harghita impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul SCCO Harghita au efectuat miercuri, 10 martie, opt perchezitii domiciliare, in urma carora au fost ridicate droguri - cannabis si ecstasy, 8 grindere, un minicantar electronic, precum si suma de 700 lei.In urma perchezitiilor, au fost retinuti doi traficanti , iar Tribunalul Harghita a dispus joi, 11 martie, arestarea preventiva a unuia dintre ei si control judiciar fata de celalalt inculpat.Intr-o alta cauza, procurorii DIICOT din Harghita au retinut vineri, 12 martie, trei inculpati, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc.Procurorii sustin ca traficantii au desfasurat activitati de comercializare de droguri de risc (cannabis si hasis), precum si droguri de mare risc (amfetamina si comprimate ecstasy), catre diferiti consumatori de pe raza judetului Harghita.Si in acest caz au fost efectuate 20 de perchezitii domiciliare, pe raza judetului Harghita, in urma carora au fost ridicate droguri - ecstasy, cannabis si hasis, precum si 2 grindere.Sambata, Tribunalul Harghita a dispus arestarea preventiva a unuia dintre inculpati, pe o perioada de 30 de zile.