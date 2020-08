Barbat cercetat de DNA pentru trafic de influenta de peste 400.000 lei cu echipamente anti-COVID-19

Potrivit unui comunicat al DNA , procurorii Sectiei de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand de marti, a unui inculpat, persoana fizica fara calitate speciala, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Procurorii anticoruptie noteaza in ordonanta ca, in perioada 16-23 martie, barbatul ar fi pretins bani (aproximativ 600.000 lei) de la reprezentantul unei firme private, lasandu-l sa creada ca ar avea influenta asupra functionarilor unei companii nationale, iar in schimbul banilor ar putea sa ii determine sa isi exercite atributiile de serviciu astfel incat compania de stat sa cumpere, in baza unui contract, echipamente de protectie impotriva COVID-19 de la firma respectiva."Din banii pretinsi, reprezentand o treime din profitul pe care o firma urma sa il obtina de pe urma derularii contractului privind echipamentele de protectie, in perioada 14 aprilie 2020 - sfarsitul lunii mai 2020, inculpatul ar fi primit de la reprezentantul societatii comerciale suma de 371.000 lei (printr-o firma si o asociatie, dar si in numerar) si bunuri in valoare de 69.940 lei", precizeaza anchetatori.