Ceata densa in sudul tarii - toate porturile, inchise

Joi, 14 Martie 2013, ora 09:07
Ceata densa in sudul tarii - toate porturile, inchise
Ceata densa din sudul tarii a inchis, joi, toate porturile din judetul Constanta.

Este vorba atat de porturile fluviale, cat si de cele maritime.

Centrul Infotrafic din Politia Romana anunta ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta vizibilitatea este redusa la aproximativ 100 de metri, din cauza cetii dense.

Tronsoane de drumuri nationale cu ceata exista si in judete precum Buzau, Ilfov si Ialomita, insa vizibilitatea este buna, precizeaza sursa citata.

De altfel, meteorologii au emis doua avertizari cod galben de precipitatii abundente, intensificari de vant si ninsori viscolite, incepand de joi dupa-amiaza si pana vineri seara.

Nu sunt semnalate probleme in traficul feroviar si nu exista aeroporturi inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.

#porturi inchise ceata, #ceata trafic maritim , #trafic
