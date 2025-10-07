Ceata ingreuneaza traficul pe mai multe drumuri din tara

Traficul rutier este ingreunat pe mai multe drumuri din tara din pricina cetii, insa politia rutiera informeaza ca la ora 19.00 nu erau semnalate drumuri nationale cu circulatia blocata.

Pe multe tronsoane importante de drumuri circulatia se desfasoara ingreunat. Semnalam, in acest sens, judetele: Iasi, Suceava, Buzau, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Galati, Braila si Constanta. Fenomenul este prezent si pe autostrazile Bucuresti - Pitesti si Bucuresti - Constanta, informeaza Centrul Infrotrafic al Politiei Romane.

Pentru evitarea implicarii in accidente rutiere grave, politistii le recomanda participantilor la trafic sa circule cu viteza redusa si adaptata permanent la conditiile de drum si vizibilitate iar, inaintea plecarii in calatorie, sa se informeze cu privire la traseul ales, precum si despre conditiile meteo-rutiere prognozate pentru zona tranzitata.

