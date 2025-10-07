Ceata ingreuneaza traficul pe mai multe drumuri din tara

Vineri, 03 Decembrie 2010, ora 20:30
739 citiri
Ceata ingreuneaza traficul pe mai multe drumuri din tara
Foto: Flhsmv

Traficul rutier este ingreunat pe mai multe drumuri din tara din pricina cetii, insa politia rutiera informeaza ca la ora 19.00 nu erau semnalate drumuri nationale cu circulatia blocata.

Pe multe tronsoane importante de drumuri circulatia se desfasoara ingreunat. Semnalam, in acest sens, judetele: Iasi, Suceava, Buzau, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Galati, Braila si Constanta. Fenomenul este prezent si pe autostrazile Bucuresti - Pitesti si Bucuresti - Constanta, informeaza Centrul Infrotrafic al Politiei Romane.

Pentru evitarea implicarii in accidente rutiere grave, politistii le recomanda participantilor la trafic sa circule cu viteza redusa si adaptata permanent la conditiile de drum si vizibilitate iar, inaintea plecarii in calatorie, sa se informeze cu privire la traseul ales, precum si despre conditiile meteo-rutiere prognozate pentru zona tranzitata.

Candidat unic PSD-PNL-USR la București, misiune imposibilă. Particularitatea acestor alegeri care îndeamnă partidele să aibă un candidat propriu
Candidat unic PSD-PNL-USR la București, misiune imposibilă. Particularitatea acestor alegeri care îndeamnă partidele să aibă un candidat propriu
Ideea unui candidat comun al coaliției, din partea PSD-PNL-USR, a fost vehiculată de social-democrați în ultimele săptămâni, în contextul în care PNL și USR discutau despre varianta unui...
E sau nu Călin Georgescu ”omul rușilor”? „Cineva cu o carismă semi-mesianică. Dă ochii peste cap și îți prostește aproape 40% din populație”
E sau nu Călin Georgescu ”omul rușilor”? „Cineva cu o carismă semi-mesianică. Dă ochii peste cap și îți prostește aproape 40% din populație”
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat recent că „Georgescu nu este omul rușilor”, calificând anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut drept „o afacere dâmbovițeană, cea...
#trafic rutier, #ceata trafic rutier , #trafic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
Digi24.ro
Angela Merkel acuza Polonia si statele baltice pentru inceperea razboiului din Ucraina
Adevarul.ro
Porumboiu sustine ca Plahotniuc a fost general SIE si a beneficiat de sprijin politic din Romania

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elicopter medical, filmat de un șofer când se prăbușește lângă autostradă. Trei persoane sunt în stare gravă VIDEO
  2. Româncă ucisă cu bestialitate în Italia. „A țipat după ajutor, dar vecinii au intervenit destul de târziu”
  3. Fostul episcop al Hușilor, condamnat pentru viol, susține că este terorizat în închisoare. „Dă tot ce are ca să scape”
  4. Premierul israelian încearcă să medieze tensiunile dintre liderii Rusiei și SUA. Ce a discutat Netanyahu cu Putin
  5. SUA, acuzate de Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați că practică deportări ilegale. Aproape 5.000 de angajați ai agenției au fost concediați după tăierea fondurilor de către Trump
  6. Alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben
  7. Țara care va aplica amenzi de până la 1.000 de euro părinților ai căror copii chiulesc. Și absența de la ședințele cu părinții va fi sancționată
  8. Rusia discută cum să atace NATO, potrivit serviciilor de informații germane. „Astfel de semnale ar trebui tratate extrem de serios”
  9. Pericol la Zaporojie. AIEA a raportat proiectile căzute în apropierea centralei nucleare
  10. Criza din SUA se adânceşte. Senatul a respins din nou votarea bugetului și mii de persoane urmează să fie concediate