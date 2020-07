Centrul Infotrafic: Circulatie ingreunata pe A2 Bucuresti-Constanta, la Drajna, carambol cu cinci masini. Valori de trafic in crestere pe sensul spre litoral, in zona nodului rutier de la Glina

Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca traficul rutier se desfasoara ingreunat pe A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul catre litoral, la kilometrul 103+500 de metri, in zona localitatii Drajna, judetul Calarasi, dupa ce s-a produs un carambol in care au fost implicate 5 autoturisme. Din primele date, o persoana a suferit leziuni, primind ingrijiri medicale la fata locului.Traficul a fost restrictionat pentru aproximativ cinci minute, revenind la normal, insa s-a format coloana de autoturisme in zona.Totodata, sunt semnalate valori in crestere ale traficului pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, dinspre Centura Capitalei catre Constanta, la nodul rutier din zona comunei Glina, judetul Ilfov.Sambata dimineata, circulatia este restrictionata pe DJ 672C, la kilometrul 32, in zona localitatii Runcu, judetul Gorj, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile.Totodata, Centrul Infotrafic a amintit ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, intre kilometrii 468+520 de metri - 473+440 de metri, intre localitatile Remetea Mare si Lugoj, judetul Timis, au loc lucrari de reparatii la carosabil. Din acest motiv, traficul rutier se deviaza de pe sensul catre Deva, pe sensul catre Nadlac, circulandu-se pe o banda pentru fiecare directie. Circulatia rutiera nu este afectata pe drumurile judetene din apropiere.