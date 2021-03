Circulatie ingreunata pe de DN1A din cauza viscolului si a ninsorii abundente

Cum se circula in Bucuresti

"Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Cheia (kilometrul 150), judetul Prahova, din cauza viscolului si a ninsorii abundente , traficul rutier se desfasoara ingreunat. Mai multe utilaje de deszapezire actioneaza pentru curatarea carosabilului", a transmis Politia.Si in Capitala sunt restrictii de trafic , insa din cauza unor lucrari:- Sos. Pantelimon - Cora;- Sos. Panduri - Str. Dr. Bagdasar;- Drumul Taberei - Str. Brasov;- Splaiul Independentei, mai multe puncte de lucru;- Stadionul National Arcul de Triumf, breteaua destinata virajului la dreapta de pe Str. Alexandru Constantinescu pe Bd. Marasti;- Str. Doamna Ghica - Sos. Colentina - lucrari realizare pasaj rutier;- Sos. Berceni - lucrari la noua statie de metrou "Tudor Arghezi";- Calea Giulesti - Stadionul Rapid - Bd. Theodor Pallady - Str. Victor Brauner;- Prelungirea Ghencea de la str. Brasov pana la str. Raul Doamnei, lucrari de supralargire a arterei.Politia Rutiera transmite ca, in Buucresti, in ultimele 24 de ore, in capitala s-au inregistrat sase accidente rutiere soldate cu o persoana ranita grav si sase persoane ranite usor.