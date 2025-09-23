Cod galben de ceata in sase judete - Vezi cum se circula pe drumurile tarii

O alerta cod galben de ceata a fost emisa, duminica, pentru sase judete din tara, soferii fiind sfatuiti sa circule cu mare atentie.

Potrivit Centrul Meteorologic Regional Moldova, se circula cu dificultate din cauza cetii in judetele Neamt, Suceava, Iasi, Vaslui, Galati si Botosani. Alerta este valabila intre orele 18:00 - 24:00, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Administratia Nationala de Meteorologie a prognozat ca la noapte, fenomenul va fi intalnit local, in zonele de sud, est si centru ale tarii.

Centrul INFO Trafic le recomanda conducatorilor auto ca in conditii de vizibilitate scazuta sa foloseasca luminile de ceata impreuna cu cele de intalnire, sa circule cu viteza redusa si sa nu se angajeze in depasiri riscante.

Ads