Coloana de 9 kilometri pe A2 Bucuresti-Constanta, la statia de taxare de la Fetesti. Trafic intens si in alte zone

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, in prezent, traficul este intens pe sensul de coborare al DN 1 Brasov-Bucuresti, in statiunile Predeal, Azuga, Busteni si Sinaia. De asemenea, circulatie aglomerata este in Posada si in orasul Comarnic, fiind coloana in miscare intre kilometrii 109-108, pe sensul de coborare, dar si pe Centura de Vest a orasului Ploiesti, unde s-a format o coloana de 200-300 de metri.In plus, trafic intens este si pe Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, pe sensul catre Capitala.Pe sensul catre Capitala al Autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, traficul rutier este intens, in special la statia de taxare de la Fetesti. Astfel, se circula cu 40 de kilometri pe ora, fiind coloana in miscare pe 9 kilometri, pana la km. 153 (50-60 de auto/minut), dar si in zona localitatii Lehliu-Gara.De asemenea, sunt inregistrate valori ridicate de trafic si la km 206, intrarea pe Autostrada Soarelui din Constanta, dar si la intrarea in Bucuresti, incepand din zona localitatii Caldararu, judetul Ilfov.Soferii sunt sfatuiti sa alega rute alternative:* Pentru DN 1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti:- DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti - Bucuresti;- DN 73 Rasnov - Campulung - Pitesti - Bucuresti;- DN 73 Rasnov - Campulung - DN 72A - Targoviste - Bucuresti;- DN 71 Sinaia - Targoviste / Bucuresti.* Pentru autostrada A2 Bucuresti - Constanta:- DN 2A Constanta - Harsova - Urziceni - DN 2 - Urziceni - Bucuresti;- A2 - DN 3 Lehliu - Fundulea - Bucuresti.Politistii actioneaza pentru fluidizarea traficului atat pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, cat si in zona tuturor statiunilor montane de pe Valea Prahovei.Soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa respecte indicatiile politistilor pentru fluidizarea circulatiei si sa manifeste o conduita preventiva in trafic. De asemenea, soferilor li se recomanda sa mareasca distanta in mers, iar in cazul in care incheie coloanele, sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa franeze din timp.