Coada uriasa de camioane la granita cu Ungaria. Coloana s-a intins pe 12 km

Potrivit digi24.ro, situatia a fost aceeasi si miercuri, cand coloana de camioane s-a intins pe 12 kilometri. De vina ar fi controalele amanuntite facute la intrarea in Ungaria."E o nebunie, mereu este asa in ultimele luni, habar n-am ce se intampla in terminal aici, nimeni nu ne ajuta. Deja nervii sunt la pamant", a spus un sofer pentru Digi24 Potrivit aplicatiei online de monitorizare a timpilor de asteptare de la frontiera , pe arterele dedicate camioanelor timpul mediu de asteptare a depasit 3 ore. Politia de Frontiera spune ca a luat masuri pentru fluidizarea traficului."S-au dispus masuri pentru suplimentarea personalului planificat la efectuarea formalitatilor de frontiera, precum si a arterelor de control deschise pentru acest tip de mijloace de transport , in functie de configuratia si capacitatea maxima permisa de infrastructura punctelor de trecere", a declarat Laura Bondar, purtator de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea pentru sursa amintita.Autoritatile recomanda soferilor de autocamioane sa foloseasca toate punctele de frontiera deschise tranzitului de marfuri.