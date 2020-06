Coloane de masini de pana la 7 kilometri pe DN 1, A2 si pe DN 3

Ziare.

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, in jurul orei 18.00, pe sensul catre Capitala al DN 1 Bucuresti-Brasov, valorile de trafic se pastreaza ridicate, fiind formata coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov pana in statiunea Busteni. De asemenea, in orasul Comarnic, traficul este intens si se circula in conditii de aglomeratie pe sensul Brasov-Ploiesti al DN 1, intre kilometrii 110 si 108. In plus, trafic intens este si pe Centura de Vest a orasului Ploiesti, formandu-se coloana in miscare pe sensul de coborare.Au fost instituite dispozitive de informare pentru rutele alternative la DN 1, respectiv DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti si DN 73 Rasnov - Campulung - Pitesti.Totodata, pe autostrada A 2 Bucuresti-Constanta, pe sensul catre Capitala, de la kilometrul 94, in zona lucrarilor de reparatii a carosabilului, este formata coloana de autovehicule pe aproximativ 5-7 kilometri, iar in zona lucrarilor de pe tronsonul kilometric 27-33, coloana este de aproximativ 2 kilometri.Trafic intens este semnalat si pe DN 3 Bucuresti-Calarasi, pe sensul catre Capitala, valorile de trafic fiind ridicate in special in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov.Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rutele alternative:- Pentru autostrada A2 Bucuresti - Constanta: DN 2A Constanta - Harsova - Urziceni - DN 2 - Urziceni - Bucuresti; A2 - DN 3 Lehliu - Fundulea - Bucuresti. Pe anumite tronsoane ale A2 Bucuresti - Constanta, circulatia se desfasoara restrictionat, pe cate o banda pentru fiecare sens, pentru efectuarea de lucrari la partea carosabila: km 27 - 33, Cernica, IF - Fundulea, CL; km 79+900 de metri - 89+300 de metri, Dor Marunt - Valcelele, CL.- Pentru DN 1 Brasov - Ploiesti - Bucuresti: DN 1A Brasov - Cheia - Ploiesti; DN 73 Rasnov - Campulung - Pitesti; DN 73 Rasnov - Campulung - DN 72A - Targoviste; DN 71 Sinaia - Targoviste - Bucuresti.Politistii rutieri intervin pentru fluidizarea traficului atat pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, cat si in toate statiunile montane de pe Valea Prahovei.