Comisarul Zacornea, seful serviciului de Inmatriculari si Permise Auto Iasi, prins baut la volan

>, iar dupa aceea sa se urce beat la volan! Cer public demisia domnului comisar sef Zacornea Vasile!", a scris Nenestean, pe o retea de socializare. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



"In seara aceasta (n.r.-duminica 11 octombrie) seful serviciului DRPCIV Iasi, dupa ce a consumat bauturi alcoolice in capat Dacia la o terasa, s-a urcat in masina institutiei si a plecat la volan! Am anuntat politia rutiera prin apel la 112 si am plecat in urmarirea dumnealui. Domnii de la politia rutiera au reusit sa-l opreasca la timp inainte sa produca un eveniment rutier in apropiere de bulevardul Tudor Vladimirescu. A suflat in fiola rezultatul fiind 0,11. Este inadmisibil ca seful unei institutii de stat, care este platit din banii nostri sa se plimbe cu masina institutiei la <