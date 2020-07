Cultura de cannabis la un politist acasa, descoperita intamplator. Agentul de la Rutiera Arad a fost arestat

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui agent sef in cadrul Serviciului Rutier al IPJ Arad, pentru trafic de droguri de risc in forma agravanta."In cauza s-a stabilit faptul ca, in perioada aprilie - iunie 2020, inculpatul impreuna cu alte doua persoane au cultivat droguri de risc intr-un imobil situat pe raza municipiului Arad", a anuntat, sambata, DIICOT.Vineri, in urma unor perchezitii facute de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, in cadrul unui dosar penal privind distrugerea prin incendiere a unui autoturism, la domiciliul politistului a fost gasita o cultura de cannabis formata din 34 de plante, in greutate totala de aproximativ 21 de kilograme.Cercetarile sunt efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Arad.Sambata, Tribunalul Arad a dispus arestarea preventiva a politistului, pentru 30 de zile.