DIICOT: 15 persoane, intre care trei politisti, trimise in judecata intr-un dosar de trafic de droguri, act sexual cu un minor si trafic de influenta

Procurorii DIICOT au anuntat, joi, trimiterea in judecata a 15 persoane pentru mai multe infractiuni.Liderul gruparii este acuzat de punere la dispozitie a unui local pentru consumul ilicit de droguri , trafic de droguri, cumparare de influenta, complicitate la savarsirea infractiunii de cumparare de influenta, folosirea prostitutiei infantile in forma continuata, act sexual cu un minor, proxenetism, pornografie infantila si sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.Intre inculpati sunt trei politisti:- AURSULESI RAZVAN - GABRIEL, agent de politie , pentru savarsirea infractiunii de folosire a prostitutiei infantile, in forma continuata- HUIBAN ADRIAN BOGDAN, agent de politie, pentru savarsirea infractiunii de efectuare fara drept de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive- BUJOR VASILICA, agent de politie, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu."In actul de sesizare s-a aratat ca faptele prezentate s-au consumat in cadrul oferit de o cladire cu destinatie de depozit situat pe o strada din municipiul Bacau. In interiorul acestui spatiu, pe parcursul unei perioade care a durat mai bine de patru ani, inculpatul S. M. a angrenat societatea constituita in jurul sau - de altfel deosebit de eterogena prin asocierea unor oameni de afaceri, cu functionari publici purtatori ai autoritatii de stat, persoane cu trecut infractional sau elevi ai liceelor bacauane - in practica curenta a abuzului de alcool , droguri si substante psihoactive, prostitutie si spectacole cu caracter erotic", au transmis procurorii.Potrivit acetora, "comportamentul la limita moralitatii si in conflict acut cu legislatia penala, s-a propagat si in afara incintei depozitului, membrii anturajului implicandu-se intr-o serie de manopere ce vizau rezolvarea unor probleme legale, prin metode aflate in afara oricaror cadre si determinari institutionale"."A rezultat un numar considerabil de infractiuni, imprejurare care a condus la punerea sub acuzare a 30 de persoane. Pana la data emiterii rechizitoriului, actiunea penala declansata in privinta unui numar de 11 inculpati a fost solutionata prin incheierea unor acorduri de recunoastere a vinovatiei", au mai transmis procurorii.Acestia au detaliat in rechizitoiu modul de operare al gruparii.Punerea la dispozitie a unui local pentru consumul ilicit de droguri si operatiunile privind circulatia drogurilor si a substantelor cu efect psihoactivLa o adresa situata in municipiul Bacau, in incinta unei cladiri cu destinatie de depozit pentru marfuri alimentare, liderul gruparii a amenajat un spatiu in cadrul caruia organiza cu o frecventa aproape zilnica petreceri care au printre participanti persoane de sex feminine minore si care prilejuiau, in mod constant, consumul de droguri."Astfel, in timpul petrecerilor organizate de catre inculpatul S. M., se consuma cu preponderenta cocaina, iar ca urmare a consumului unor astfel de substante persoanele de sex feminine minore isi pierdeau cunostinta, sfarsind prin a fi abuzate sexual, iar comportamentele sexuale erau de obicei filmate. (...) Petrecerile se desfasurau cu regularitate, in aproape fiecare zi lucratoare a saptamanii si ii angrenau, in general, pe apropiatii inculpatului S. M., administratori ai unor societati comerciale, persoane cu trecut infractional si functionari ai statului. Totusi, numarul mare de participanti identificati in cursul urmaririi penale reflecta faptul ca inculpatul nu utiliza criterii de eligibilitate, anturajul sau neavand deloc caracterul unui grup social exclusivist", se maia arata in rechizitoriu.Pe parcursul anului 2014, au inceput sa fie utilizate in mod curent substante cu efect psihoactiv de tip coffeshop, principalul responsabil de procurarea acestora fiind la inceput fostul agent de politie, inculpatul Huiban Adrian Bogdan.Prima substanta incadrabila in categoria drogurilor de risc, utilizata in timpul petrecerilor si la care au facut referire in mod explicit participantii a fost ketamina, substanta cu utilizare curenta in medicina veterinara care s-ar fi consumat incepand cu anul 2015."Din cercetarile efectuate in cauza, a rezultat faptul ca prezenta constanta a celor trei lucratori de politie - carora li se mai alaturau ocazional si alti colegi - crea participantilor la petreceri impresia ca inculpatul S. M. beneficiaza de protectie si, probabil, genera chiar in constiinta acestuia un sentiment de impunitate. Aceasta imprejurare poate explica comportamentul dezinhibat si indiferent fata de rigorile legii, in conditiile in care pe parcursul petrecerilor desfasurate la depozit isi se manifestau multipli factori care atrageau incidenta legii penale", mai arata procurorii.Acestia precizeaza ca, la data savarsirii faptelor, inculpatul Huiban Adrian Bogdan era suspendat din functie, fiind trimis in judecata in cadrul unui dosar al DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau, dupa ce anterior a fost arestat preventiv pentru savarsirea unor infractiuni de contrabanda , talharie si furt Infractiunile de proxenetism, trafic de minori si utilizarea prostitutiei infantileAncheta politistilor a relevant ca principala motivatie a celor care frecventau petrecerile organizate in incinta respectivului depozit era angajarea in practici sexuale."S-a retinut faptul ca la aceste petreceri au participat persoane de sex feminin, multe dintre acestea minore, cu varste cuprinse intre 14 si 17 ani, care proveneau din mediul rural, fiind racolate de la liceele din municipiul Bacau si care isi ofereau serviciile sexuale. Probele administrate in cauza au relevat faptul ca inculpatul S. M. ajunsese sa joace rolul de intermediar in cadrul operatiunilor de comert sexual. Dupa caz, acesta procura servicii sexuale pentru cunostintele sale care ii solicitau acest lucru sau racola persoane interesate sa obtina astfel de servicii in folosul persoanelor care practicau prostitutia", mai arata procurorii.Probele au relevat ca minorele participante au fost determinate sa adopte comportamente sexuale explicite sau sa desfasoare diverse reprezentantii cu caracter pornografic, fiind filmate in astfel de ipostaze.De asemenea, membrii gruparii au fost implicati in mai multe accidente rutiere si au oferit bani politistilor pentru a nu aplica mpsurile legale care se impuneau.Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Bacau.