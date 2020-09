Doi pietoni, loviti de un autoturism pe Soseaua Chitilei din Capitala. Unul dintre ei a murit, celalalt fiind grav ranit. Traficul este restrictionat

Brigada Rutiera a transmis, luni seara, ca a fost sesizata, in jurul orei 20.40, printr-un apel la 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Soseaua Chitilei, in care au fost implicati un autovehicul si doi pietoni."Din primele date, conducatorul unui autovehicul, in varsta de 76 de ani, care se deplasa pe Sos. Chitilei, dinspre Bd. Laminorului catre iesirea din Mun. Bucuresti, in momentul in care a ajuns la intersectia cu Str. Aeroportului, a accidentat 2 barbati in varsta de aproximativ 50 ani. In urma impactului, unul dintre pietoni a decedat, iar cel de-al doilea a fost ranit grav si primeste ingrijiri medicale", a aratat sursa citata.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.Traficul rutier este restrictionat pe Soseaua Chitila, pe sensul de iesire, circuland-se alternativ pe celalalt sens.De asemenea, se fac cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier.