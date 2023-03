Doua drumuri nationale raman inchise. Suluri de zapada pe A2 si soselele din sud-est

Drumul national DN 24D Tulucesti - Varlezi (judetul Galati) si DN 11A Podu Turcului (judetul Bacau) - Barlad (judetul Vaslui) sunt in continuare inchise, din cauza zapezii, iar pe altele sunt restrictii pentru traficul greu.

Pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta si pe drumurile nationale din sud-estul tarii, vantul bate cu putere si se formeaza suluri de zapada, informeaza, miercuri, Centrul Infotrafic din Politia Romana.

Zapada de pe camp este spulberata de vant si formeaza suluri pe autostrada A2, mai ales intre kilometrii 40-50 si 65-75, a precizat Centrul Infotrafic.

Soferii sunt sfatuiti sa circule cu viteza redusa si sa se mareasca distanta in mers intre autovehicule. De asemenea, masinile trebuie sa fie echipate cu anvelope de iarna, iar soferii care pleaca la drum lung sa aiba in autovehicul lanturi antiderapante si lopata.

In judetul Vaslui, traficul rutier a fost reluat, in conditii de iarna, pe tronsonul Falciu - Murgeni al DN 24A, astfel ca intre Husi si Murgeni se circula cu restrictie pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone.

Potrivit reprezentantilor Prefecturii Vaslui, DN 11A este in continuare inchis circulatiei pe sectorul Barlad - Ivesti, fiind executate lucrari de deszapezire pe aceeasi artera intre localitatile Ivesti si Podu Turcului, judetul Bacau. De asemenea, sunt inchise de peste 48 de ore si cinci drumuri judetene, din cele zece care erau inzapezite in cursul zilei de marti.

Traficul rutier a fost reluat in conditii normale pe drumul national DN 24B

Traficul rutier a fost reluat in conditii normale pe drumul national DN 24B Husi - Albita, peste 200 de tiruri indreptandu-se spre vama in ultimele 12 ore.

"Traficul a fost reluat in conditii normale si pe DN 24B Husi - Albita, tuturor celor 50 de TIR-uri care se aflau la iesirea din Husi si altor 110 stationate in municipiul Barlad permitandu-le sa mearga spre Punctul de Trecere a Frontierei Albita. De asemenea, au mai existat alte cateva zeci de autotrenuri care au venit in ultimele 12 ore dinspre Tecuci spre vama, cu destinatie Republica Moldova", a declarat miercuri prefectul judetului Vaslui, Andrei Puica.

Pe drumurile nationale din judetul Tulcea - DN22, DN22D, DN22E, DN22F si DN22A - se circula cu restrictie pentru autovehiculele de peste 7,5 tone, potrivit Centrului Infotrafic.

Traficul pe DN1 Bucuresti - Brasov este scazuta in intensitate, dar este posibil ca in orele urmatoare sa se formeze coloane de masini la Comarnic si in statiunile de pe Valea Prahovei, a precizat Centrul Infotrafic, recomandand soferilor care merg spre Brasov sa foloseasca ruta alternativa DN1A Ploiesti - Cheia - Sacele.

Circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi restrictionata in data de 31 decembrie 2014, intre orele 16.00 si 22.00, iar in zilele de 1 si 2 ianuarie 2015, in intervalul 6.00-22.00, pe autostrada A2 Bucuresti - Murfatlar in cazul celor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone si pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea - Vestem si pe DN39 Agigea - Mangalia, in cazul celor cu masa mai mare de 7,5 tone, potrivit prevederilor HG 1777/2004.

Judetele Buzau, Ialomita, Calarasi, Braila, Constanta si Tulcea sunt, pana miercuri dupa-amiaza, sub avertizare cod galben de vant, care atinge la rafala viteze de peste 55-65 de kilometri pe ora.

Vremea va fi geroasa in toata tara, pana vineri, cu temperaturi minime sub minus 15 grade si, in unele zone, sub minus 25 de grade, in timpul zilei temperaturile maxime fiind intre minus zece si zero grade.

