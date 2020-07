Fosta iubita a miliardarului Jeffrey Epstein arestata pentru trafic de minore

Fiica magnatului britanic Robert Maxwell, in varsta 58 de ani, a fost arestata "fara incidente" in localitatea Bradford, din New Hampshire, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al FBI din Boston. Ea urma sa apara in cursul zilei in fata unui judecator federal.Potrivit rechizitoriului, fosta iubita a miliardarului va fi inculpata cu sase capete de acuzare, inclusiv de trafic de minore, pentru ca l-a ajutat pe Epstein sa comita numeroase agresiuni, dintre care unele petrecute cu aproape 20 de ani in urma.Procuratura din Manhattan a anuntat organizarea unei conferinte de presa la pranz (16:00 GMT) pentru a prezenta capetele de acuzare impotriva acestei femei care s-a aflat in fruntea listei presupusilor complici ai magnatului din momentul in care acesta s-a sinucis in inchisoare in august 2019.Un purtator de cuvant a confirmat ca Maxwell a fost inculpata pentru "rolul ei in exploatarea sexuala a unor minore de catre Jeffrey Epstein".Unele dintre presupusele victime ale lui Jeffrey Epstein au povestit ca au fost "recrutate" de Ghislaine Maxwell sub pretextul efectuarii de masaje.Arestarea lui Ghislaine Maxwell reprezinta o turnura majora in acest scandal rasunator. Jeffrey Epstein a fost o celebritate internationala, a carui agenda continea numele mai multor multe personalitati din Europa si Statele Unite, printre care printul Andrew sau fostul presedinte american Bill Clinton , inainte de arestarea si decesul sau in celula sa din New York, in august 2019.