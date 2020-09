FOTO Podul Ciurel, numit si "podul spre nicaieri", in blocaj total la doua zile dupa inaugurare

Cele trei benzi de circulatie care vin de pe Splaiul Independentei si se blocheaza intr-un viraj la dreapta pe o bretea cu o singura banda ce se varsa in Soseaua Virtutii s-au umplut de masini si s-a format un ambuteiaj serios in prima zi de lucru a saptamanii."Primul test al Pasajului Ciurel. In urma cu putin timp s-a format o coada destul de mare.Update: coada este din Regie (Orhideea) spre Militari.Din ceea ce imi spun locuitorii din zona, ideea este ca in Regie se circula pe 2 benzi, pe pod sunt 3 si lumea coboara pe o bretea de o banda, iar la Virtutii cedeaza trecerea. De aici si aglomerarea in ora de varf", a scris pe Facebook , Vitalie Cojocari, unul dintre multii bucuresteni care a postat poze cu aglomeratia de pe pod."Nebunia-i ca nici macar o intersectie in T functionala nu e, ceea ce vad ca nimeni nu baga de seama, ocupati sa pozeze doar frumoasele hobane. Acum se poate merge pe el venind dinspre centru si cobori in Virtutii (sageata verde), dar nu se poate intra pe pod din cartierul de blocuri de la vest de soseaua Virtutii (sageata rosie) pentru a merge spre centru.Asta e o mare problema: la ora de varf sute de masini se ingramadesc la semaforul Uverturii cu Virtutii (sageata verde de jos) ca sa poata iesi spre centru; de pe alte strazi nu se poate face stanga, din cauza liniei tramvaiului 41. Cu alte cuvinte, cateva sute de blocuri si mii de masini stau la doi pasi de un pod urias si scump, dar nu se pot sui pe el. Asta n-are legatura cu utopicul "drum expres" catre centura.Singurul acces pe pod este str. Amilcar Sandulescu, o improvizatie semi-betonata stramta pe care nu pot trece doua masini una pe langa alta, fara trotuare, gatuita intre dealershipuri auto, depozite si santiere (vezi in poze). Pe acolo se presupune ca trebuie sa intre la orele de varf cateva sute/mii de masini.Cu alte cuvinte, s-au cheltuit 100 milioane euro pe pod, iar el e folosit la 50% capacitate pentru ca nu s-a mai gasit 1 milion pentru a amenaja si aceasta bucata de strada prapadita. Atata poate administratia haotica a PSD ", scria duminica pe pagina lui de Facebook, analistul politic Sorin Ionita.Podul Ciurel, cel care face legatura intre Soseaua Virtutii si Splaiul Independentei, a fost inaugurat sambata dimineata. Vestea ca bucurestenii pot circula pe Ciurel a fost data chiar de catre Gabriela Firea , primarul general al Capitalei, care a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook."Astazi traim o zi mare, o zi importanta, un proiect care a inceput acum 14, in sfarsit a fost finalizat. Suntem pe celebrul Pod Ciurel, nu este doar un pod are aceasta zona peste Dambovita, Podul hobanat, pasaje, intrari bretele. Este cea mai mare lucrare de infrastructura din tara in acest moment, Este mare pacat ca a trebuit sa se finalizeze atat de tarziu. Bucurestenii si cei care ne viziteaza puteau sa beneficieze de mai mult timp de aceasta lucrare, care rezolva mare parte din probleme de trafic din acesta zona a Bucurestiului, in special zona Iuliu Maniu. In weeekend se va drumul la trafic, avem si semnalistica, toate detaliile sunt realizate. Este o mare bucurie sa dam Capitalei Romaniei Podul Ciurel, nod Virtutii, un pod de nivel european, cu care cu siguranta ne mandrim", a declarat Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea.